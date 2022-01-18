Игрокам владимирского "Торпедо" представили будущего тренера

Завершился отпуск у футболистов владимирского "Торпедо". Сегодня чёрно-белые собрались на стадионе.

Как сообщает пресс-служба клуба, директор клуба Александр Акимов представил футболистам Александра Горбачёва, с которым планируется подписать контракт как с главным тренером коллектива.

Александр Горбачев - воспитанник Ставропольского училища олимпийского резерва. Первый клуб — «Сигнал» Изобильный. В 1990 году играл в команде ЦСКА-2. Далее выступал в клубах «КАМАЗ», «Асмарал» Кисловодск, «Динамо» Ставрополь, «Балтика» Калининград, «Балтика-Тарко», «Факел» Воронеж, «Уралан» Элиста, «Металлург» Красноярск. В высшей лиге провёл 8 сезонов, сыграл 138 матчей, забил 7 мячей. В 1995 году стал бронзовым призёром Универсиады в Фукуоке (Япония) в составе сборной России.

С 2007 года стал тренером. Был ио главного тренера клуба «Балтика-2», тренером брянского «Динамо», главным тренером «Транзита». В феврале 2018 года возглавил брянское «Динамо». Под его руководством в сезоне 2019/20 «Динамо» набрало 39 очков в 17 матчах и вышло в ФНЛ.

15 января 2021 года Горбачеву запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 1 год, за сокрытие информации о игроках, болеющих коронавирусом.

Первые официальные поединки в нашей подгруппе должны состояться 3 апреля.