В Струнино кислородные баллоны лежали прямо на улице

Эксперты ОНФ во Владимирской области зафиксировали грубое нарушение хранения кислородных баллонов для нужд пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции в больнице города Струнино.

Изначально на небезопасное хранение кислородных баллонов обратили внимание жители Струнина. Кислородные баллоны стояли прямо на улице под прямыми солнечными лучами. По словам свидетелей, находились они там больше недели.

Одно из требований к хранению кислородных баллонов – размещать баллоны с газом в специально оборудованных местах, защищенных от прямого солнечного света. В противном случае из-за нагревания и повышения давления внутри баллона может произойти взрыв.

- Мы систематически проводим мониторинг ковидных госпиталей. В целом пожарная безопасность по размещению и эксплуатации рамп и кислородных баллонов в большинстве медучреждений соблюдается, оборудование регулярно проходит техническое обслуживание, а все сотрудники учреждений, которые имеют доступ к работе с баллонами, – необходимый инструктаж. Скорее мы видим здесь исключение из правил, – сказала член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Наталья Палаткина.

Общественники направили в департамент здравоохранения региона и руководству медучреждения обращение с требованием в кратчайшие сроки переместить кислородные баллоны в специально отведенные для этого места, чтобы избежать возможной трагедии.