На еще два автобусных маршрута Владимира определили перевозчика

Во Владимире определили перевозчика на маршруты № 1С и 17. Им стал, как и прежде, ИП Михайлов. Он единственный, кто заявился на торги. С ним заключили контракт на пять лет.

Как и другие перевозчики, он должен будет перекрасить автобусы в красно-белые цвета, обновить состав. Кроме того, перевозчики должны, четко соблюдать графики движения транспорта и регулярно обновлять подвижной состав, чтобы к 1 января 2023 года возраст автобусов, работающих на маршрутах, не превышал трех лет.

За каждое нарушение условий контракта предусмотрены штрафы от 1 до 5 тысяч рублей.