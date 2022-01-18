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Общество18 января 2022 12:04

На еще два автобусных маршрута Владимира определили перевозчика

Им остался ИП Михайлов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимире определили перевозчика на маршруты № 1С и 17. Им стал, как и прежде, ИП Михайлов. Он единственный, кто заявился на торги. С ним заключили контракт на пять лет.

Как и другие перевозчики, он должен будет перекрасить автобусы в красно-белые цвета, обновить состав. Кроме того, перевозчики должны, четко соблюдать графики движения транспорта и регулярно обновлять подвижной состав, чтобы к 1 января 2023 года возраст автобусов, работающих на маршрутах, не превышал трех лет.

За каждое нарушение условий контракта предусмотрены штрафы от 1 до 5 тысяч рублей.