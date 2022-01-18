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Общество18 января 2022 11:37

Владимирские диабетики просят закупить систему непрерывного мониторинга глюкозы

Обращения отправили врио губернатора и в департамент здравоохранения
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимире родители детей, страдающих сахарным диабетом, сняли ролик, в котором просят департамент здравоохранения включить в закупки регионального бюджета систему непрерывного мониторинга глюкозы.

- Диабет становится образом жизни только когда его контролируют! Когда можно видеть динамику изменения глюкозы, когда не страшно колоть инсулин своему ребенку, когда есть уверенность в будущем, когда не страшно ложиться спать. Сейчас можно не колоть маленькие пальчики по 20 раз в день, можно заниматься любимыми видами спорта, танцами и играть на музыкальных инструментах. Только инсулин в связке с непрерывным мониторингом обеспечивает полноценную жизнь и будущее детям с сахарным диабетом 1 типа, - говорит создатель автора ролика Татьяна Калитина.

Обращения отправили в департамент здравоохранения и врио губернатора Александру Авдееву.