Владимирские диабетики просят закупить систему непрерывного мониторинга глюкозы

Во Владимире родители детей, страдающих сахарным диабетом, сняли ролик, в котором просят департамент здравоохранения включить в закупки регионального бюджета систему непрерывного мониторинга глюкозы.

- Диабет становится образом жизни только когда его контролируют! Когда можно видеть динамику изменения глюкозы, когда не страшно колоть инсулин своему ребенку, когда есть уверенность в будущем, когда не страшно ложиться спать. Сейчас можно не колоть маленькие пальчики по 20 раз в день, можно заниматься любимыми видами спорта, танцами и играть на музыкальных инструментах. Только инсулин в связке с непрерывным мониторингом обеспечивает полноценную жизнь и будущее детям с сахарным диабетом 1 типа, - говорит создатель автора ролика Татьяна Калитина.

Обращения отправили в департамент здравоохранения и врио губернатора Александру Авдееву.