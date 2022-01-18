В Муроме возбудили уголовное дело на женщину-водителя, сбившую пешехода

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшим тяжкий вред здоровью человека.

Дело возбудили после прокурорской проверки, которая установила, что 30 октября в 17.00 женщина ехала за рулем автомобиля «Сузуки» и поворачивала с улицы Карачарова на улицу Кирова.

В момент выезда на Кирова дама не пропустила женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу и сбила ее. В результате пострадавшая получила травмы, а сотрудники ГИБДД составили на водителя административный протокол.

Однако 22 декабря судебно-медицинские эксперты сделали заключение, что пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью, что само по себе влечет возбуждение уже не административного, а уголовного дела.

В связи с этим прокуроры опротестовали постановление Муромского отдела ГИБДД, и в итоге по факту случившегося следователи возбудили уже уголовное производство. Расследование в настоящее время продолжается.