Владимирский Россельхозцентр проводит исследование продукции на ГМО

Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра готовы усилить работу и содействовать сельхозтоваропроизводителям в проведении лабораторных исследований продукции на наличие ГМО.

Отрицательный результат тест-анализов на определение ГМО крайне важен для реализации, прежде всего, экспортных поставок сельхозпродукции.

– Такие исследования гарантируют безопасность товара, их проведение позволяет предотвратить бесконтрольное распространение пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных организмов, – объясняет руководитель филиала «Россельхозцентра» по Владимирской области Марина Олимова. – Важный момент – эти проверки входят в перечень государственного задания.

В Россельхозцентре работает ряд аккредитованных или аттестованных технолого-аналитических испытательных лабораторий. Есть базовые филиалы с уникальным оборудованием, позволяющим сопровождать и контролировать весь цикл сельскохозяйственного производства в предприятиях – от семян, почвы и до готовой продукции и продуктов переработки, и есть филиалы-партнеры, через которые можно такие исследования выполнить.

С 2020 года испытательная лаборатория владимирского филиала Россельхозцентра работает по принципу «одного окна». Специалисты максимально упрощают заказчикам процедуру оформления документов, при необходимости взаимодействуют с другими лабораториями, экономя заявителям затраты времени и финансов. Все аграрии области могут подать заявки и исследовать образцы продукции в том числе на содержание ГМО – посредством ПЦР-диагностики. По результатам исследований заявители получат протоколы испытаний для реализации сельхозпродукции как на внутреннем рынке, так и для экспортных поставок.