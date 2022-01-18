Жителю Петушков дали 14 лет за серию краж и изнасилование

Приговором Петушинского районного суда 40-летний местный житель признан виновным в краже, грабеже, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, угрозе убийством.

Как сообщает областная прокуратура, мужчина ранее судимый как за преступления имущественного характера, так и за преступления против половой неприкосновенности, был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы. После освобождения он стал жить в Петушках, устроился на работу.

Однако в октябре 2021 года похитил из продуктового магазина коробку, где было около 30 тысяч рублей, предназначенных для благотворительных целей. Его вычислили по записи с видеокамер.

Приехав в гости к жительнице Покрова, с которой он случайно познакомился, мужчина взял ключи от другой квартиры, расположенной в этом же доме. Проникнув в нее, он украл имущество, после чего поджег квартиру и скрылся с места преступления.

На улице мужчина встретил незнакомую женщину, от которой потребовал деньги, а затем, угрожая ножом, изнасиловал ее в гараже, завладев ее имуществом и деньгами. Продолжая угрожать потерпевшей, он велел ей следовать к ней в квартиру, где передать ему все ее деньги.

Опасаясь за свою жизнь женщина привела преступника в квартиру своего соседа, где мужчина, представившись сотрудником полиции, с ножом потребовал у хозяина деньги, и пока тот замешкался, открыто похитил лежащие на тумбочке деньги и телефон, после чего скрылся с места преступления.

В тот же день он был задержан сотрудниками полиции, часть похищенного имущества у него изъята.

При рассмотрении уголовного дела в суде он отрицал свою причастность к совершенным преступлениям. Судебное следствие длилось более полугода, к его окончанию С. пытался всячески затянуть процесс, ссылался на плохое самочувствие, имитировал эпилептические приступы.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.