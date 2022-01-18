Глава администрации Владимира Андрей Шохин сдал положительный экспресс-тест на Covid-19

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин сдал положительный экспресс-тест на коронавирус. Но в администрации города Владимира пока просят не торопиться с выводами.

- Андрей Станиславович собирается в командировку, и поэтому, естественно, сделал экспресс-тест, - рассказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Однако так как экспресс-тест иногда выдает ошибки, сейчас глава администрации города поехал в поликлинику, чтобы сделать более четкие исследования и иметь более объективную картину. Как только результаты исследований станут известны, мы сразу же обнародуем их.

Напомним, что в новогодние праздники коронавирусом заболел врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Он до сих пор находится на домашнем лечении. Болезнь проходит бессимптомно, однако уже второй тест на Covid-19 у Авдеева оказался положительным, что привело к тому, что вторая "прямая линия" с главой региона, запланированная на 20 января отложена на неопределенный срок.