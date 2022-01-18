Во Владимире заведующая детским садом фиктивно устроила на работу трех сторожей

Завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей одного из детских садов Владимира. Она обвиняется в служебном подлоге,сообщает СУ СКР по Владимирской области.

По версии следствия, с сентября 2019 года по июль 2021 года заведующая детским садом из корыстной заинтересованности, используя служебное положение, изготовила и внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о трудоустройстве на должность сторожа троих знакомых мужчин, которые фактически не исполняли должностные обязанности в рамках заключённых трудовых договоров.

Вину в совершенном преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.