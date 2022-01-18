Во Владимире пройдет "Робофест"

18-20 января во Владимире на площадке детского технопарка «Кванториум-33» пройдёт «Робофест».

«Робофест» пройдёт по номинациям: «Hello, Robot! Lego» (для учеников 2-6 классов на базе образовательных конструкторов LEGO Mindstorms и LEGO Spike); «Hello, Robot! Open» (для учеников 3-7 классов на базе любых образовательных конструкторов, кроме LEGO).

В соревнованиях примут участие около 100 учащихся 2-11 классов из Владимира, Коврова, Мурома, Александровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального и Судогодского районов.

Также в рамках фестиваля состоится региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике для учащихся 7-11 классов и студентов ссузов, включающий теоретическую и практическую часть. Теоретическое письменное состязание будет проводиться на образовательной платформе sdo.robofest.ru по потокам. Практический тур олимпиады – соревнования «Робокарусель». Для участия в них каждой команде необходимо подготовить трёх роботов для выполнения заданий: «Робобой», «РобоДомВверхДном» и «РобоШахматы».