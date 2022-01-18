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Общество18 января 2022 9:20

В Муроме сняли с поезда пьяную пассажирку

Она устраивала дебош и не давала отдохнуть остальным пассажирам
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В дежурную часть линейного отдела полиции Муром Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от начальника пассажирского поезда сообщением «Москва – Улан-Удэ» о том, что к прибывающему на станцию поезду требуется наряд полиции.

Оказалось, что 41-летняя пассажирка, жительница Пермского края, по пути распивала спиртное, ругалась матом и мешала отдыху других пассажиров и работе поездной бригады. В связи с этим начальником поезда было принято решение об отказе ей в проезде.

Сотрудниками линейного отдела полиции Муром были составлены протоколы об административных правонарушениях. Максимальным наказанием является административный арест.