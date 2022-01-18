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Общество18 января 2022 8:46

Почти у трети владимирцев в 2021 году упала зарплата

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Центрального Федерального округа, в том числе из Владимирской области и выяснила, как изменились их заработные платы за последний год.

42% опрошенных сообщили, что их заработная плата в 2021 году оставалась неизменной, у 26% она выросла, у 27% - уменьшилась. Для сравнения: по России в целом у 42% заработные платы за 2021 год не изменились, у 27% выросли, у 26% уменьшились.

О росте зарплат мужчины сообщали чаще женщин (30% против 23%), а молодые респонденты чаще возрастных (37% среди 18-24-летних против 15% среди 45-54-летних). В профессиональном разрезе по доле респондентов с выросшими доходами лидируют ИТ-специалисты (44%), в антилидерах – продажи, где у 40% зарплаты упали.