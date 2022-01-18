Сразу три аварии в районе Покрова затормозили движение по трассе М-7

Трасса М-7 в городе Покрове в районе полудня 18 января представляет одну большую пробку. Причиной тому сразу две аварии - на въезде и на выезде из города в сторону Москвы.

Как сообщают местные жители, а также судя по сервису "Яндекс.Пробки", одно ДТП произошло на 97 км дороги, из-за чего движение в направлении столицы осуществляется по обочине. Второе ДТП произошло еще утром. Около шести часов на 101 километре трассы М-7 столкнулись три фуры.

И хотя движение на участках ДТП удалось открыть, пробка до сих пор сохраняется, усугубляясь светофорами в черте города Покрова и плохим состоянием дорог из-за сильных снегопадов.