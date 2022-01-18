Во Владимирской области 18 января 2022 года коронавирусом заболели 243 человека

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 января 2022 года лабораторно подтверждено 243 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

И вот как распределились случаи по районам региона: 64 сл. в г. Владимире, 30 сл. в Ковровском, 29 сл. в Муромском, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Александровском, 18 сл. в Юрьев-Польском, 16 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Петушинском, 6 сл. в Собинском, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 84 534 случая заболевания (19924 сл. в г. Владимире, 9463 сл. в Муромском, 8113 сл. в Ковровском, 4048 сл. в Петушинском, 3726 сл. в Кольчугинском, 4590 сл. в Александровском, 3495 сл. в Юрьев-Польском, 9363 сл. в Гусь-Хрустальном, 1097сл. в Судогодском, 2619 сл. в Собинском, 863 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1805 сл. в Камешковском, 1907 сл. в Гороховецком, 2131 сл. в Меленковском, 3617 сл. в Вязниковском, 3461 сл. в Суздальском, 1479 сл. в Селивановском).