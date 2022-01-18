Владимирские активисты нашли просроченные продукты в магазинах города Владимира

Фото с сайта владимирского регионального отделения партии "Единая Россия".

Владимирские активисты из организации "Народный контроль" обошли ряд торговых точек в городе Владимире. По словам общественников, поводом для проверки магазинов стали многочисленные жалобы жителей областного центра на качество продуктов.

В итоге, молодые люди нашли на полках пожелтевшую рыбу и высушенное мясо птицы с явными признаками неоднократной разморозки и повторной заморозки, просроченную на два месяца рыбную соломку и соусы с истекшим сроком годности, вздутые банки с просроченным майонезом, которые, по словам сотрудников. И это все только в одном магазине на улице Куйбышева.

А в сетевом магазине на улице Мира потребовалось четыре торговые тележки, чтобы собрать все продукты с истекшим сроком годности. В перечне просрочки главенствующее место по количеству заняли куриные яйца. На упаковках наклеены акционные стикеры, а под ними спрятан истекший срок годности, также с прилавков были сняты вафельные конфеты, несколько видов печенья, соки и торты. Все продукты передали директорам магазинов.