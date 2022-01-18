Владимирцы смогут приобрести конверты, выпущенные к 175-летию Николая Жуковского

фото предоставлено Почтой России

17 января в Мемориальном доме-музее усадьбе Жуковского в деревне Орехово Собинского района состоялась торжественная церемония спецгашения почтового конверта, выпущенного Почтой России к 175-летию выдающегося учёного, «отца русской авиации», Николая Жуковского.

На конверте, выпущенном ограниченным тиражом, изображена плоская аэродинамическая труба - изобретение Жуковского. На самой марке изображен портрет Николая Егоровича. Автор оформления конверта - художник-дизайнер Виктор Хабловский.

Дополнительно к выпуску памятного конверта были изготовлены штемпеля специального гашения только для Москвы и Владимира. Сразу после торжественной церемонии спецгашения юбилейный штемпель доставлен в центральное почтовое отделение, которое находится по адресу: город Владимир, улица Подбельского, дом 2. Все желающие смогут отправить конверты со специальным штемпелем в любую точку страны и мира. В отделение поступило всего 1000 конвертов.