Житель Гусь-Хрустального украл у друзей кроссовый мотоцикл и бензопилу

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела по статье «Кража», фигурантом по которому проходит 43-летний гусевчанин.

По версии следствия, в октябре минувшего года мужчина пришел в гости к приятелю, у которого они пили спиртное. А по уходу гость обратил внимание на сарай, дверь которого оказалась открытой. Оттуда мужчина вывез кроссовый мотоцикл, и был таков.

А уже через несколько дней похожим образом он стащил у другого приятеля с террасы дома бензопилу.

Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Задержали гусевчанина после того, как оба хозяина обратились в полицию с заявлениями о совершенных кражах. Мотоцикл и бензопилу стражам порядка удалось найти и изъять, а задержанный в совершении краж сознался. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.