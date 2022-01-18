Из-за снега пожарные с трудом проехали к горящему дому

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

17 января в 21.28 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: г. Владимир, СНТ Бухолово, уч. 298. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Проезд к месту пожара был затруднён из-за большого количества снега, кроме того, вызвали спасателей поздно. Поэтому когда они прибыли на место, дом горел по всей площади.

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 35 квадратных метров. Пострадал 32-летний мужчина – он находился в доме во время пожара, покинул его до прибытия подразделений, но успел получить ожоги и был госпитализирован.

По предварительной информации, к пожару привело неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшего. Также установлено, что он не является собственником данного дачного дома. Дознавателем будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела по факту причинения ущерба чужому имуществу.

К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники и 16 человек.