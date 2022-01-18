Владимирца оштрафовали за организацию азартных игр

38-летний житель Владимира признан виновным в "организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору", сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Следствием и судом установлено, что с марта 2015 года по май 2020 года мужчина в помещении одного из магазинов Киржача организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования.

Сотрудниками ОЭБиПК Отделения МВД России по Киржачскому району изъято 9 компьютеров с установленными на них программным обеспечением.

Организаторами «казино» были соблюдены правила конспирации – компьютеры находились в рабочем состоянии, в помещении велось видеонаблюдение.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд назначил мужчине штраф в размере 500 тысяч рублей.