Владимирские самбисты завоевали три медали на всероссийском турнире

В Рыбинске завершились всероссийские соревнования по самбо памяти Вадима Яковлева, являющиеся отборочными на Первенство России. На турнир приехали более 100 спортсменов 2004-2006 годов рождения из 15 регионов, в том числе из Владимирской, Белгородской, Костромской, Нижегородской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Чувашии.

Представители команды нашей областной Спортивной школы олимпийского резерва по самбо имени Евгения Чичваркина показали достойный результат, заняв одно первое и два вторых места. Золото турнира − у Никиты Яшухина (весовая категория 88 кг), серебро − у Руслана Брагина (весовая категория 49 кг) и Андрея Сорокина (весовая категория 98 кг).

Призовые места соревнований дают владимирским самбистам право участия в Первенстве России, которое будет проходить 30 января − 4 февраля в городе Кстово Нижегородской области.