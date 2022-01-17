Во Владимирской области полностью восстановлено движение на трассе М-7

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», работы по ликвидации ДТП, произошедшего в районе деревни Ворша, полностью завершены, движение запущено в штатном режиме.

Напомним — в 14.20 на этом участке произошло столкновение грузовика и легковой машины, в результате чего движение в сторону Москвы полностью было перекрыто.

Тем временем, на 107 километре М-7 в районе поворота на поселок Вольгинский Петушинского района работы по ликвидации другого ДТП, в котором столкнулись три легковых машины, также закончены, движение по всем полосам восстановлено.