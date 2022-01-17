В Собинском районе частично открыли движение по М-7 на Москву

Как сообщает 17 января ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», с 15.50 движение на 162 километре федеральной трассы М-7 «Волга» запущено в сторону Москвы по одной полосе.

Напомним — около 14.20 на этом участке произошло столкновение грузовика и легковушки, в результате чего движение на столицу оказалось перекрыто. На месте продолжают работать пять рабочих и три единицы дорожной техники.

Что касается участка на 107 километре М-7, где также образовался затор, то в настоящее время работы там продолжаются.