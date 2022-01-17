В Собинском районе из-за ДТП частично перекрыто движение по трассе М-7

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», около 14.20 на 162 километре автодороги М-7 «Волга» в районе деревни Ворша столкнулись грузовик и легковая машина. В результате движение в сторону Москвы оказалось перекрыто.

Федеральные дорожники рекомендуют объезд через Бабаево, Ставрово и Курилово.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, информация об аварии уточняется, к месту происшествия направлена тяжелая техника для расчистки дорожного полотна.

В Упрдоре отметили, что на момент аварии дорога была почищена и соответствующим образом обработана. ГИБДД и дорожные службы еще раз призывают водителей соблюдать скоростной режим и осторожность в условиях снегопадов.