Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 января 2022 12:25

В Собинском районе из-за ДТП частично перекрыто движение по трассе М-7

В настоящее время полностью закрыт проезд в сторону Москвы
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», около 14.20 на 162 километре автодороги М-7 «Волга» в районе деревни Ворша столкнулись грузовик и легковая машина. В результате движение в сторону Москвы оказалось перекрыто.

Федеральные дорожники рекомендуют объезд через Бабаево, Ставрово и Курилово.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, информация об аварии уточняется, к месту происшествия направлена тяжелая техника для расчистки дорожного полотна.

В Упрдоре отметили, что на момент аварии дорога была почищена и соответствующим образом обработана. ГИБДД и дорожные службы еще раз призывают водителей соблюдать скоростной режим и осторожность в условиях снегопадов.