Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 января 2022 12:05

В Киржачском районе ликвидирован пожар в частном жилом доме

Происшествие случилось утром 17 января в деревне Головино
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.44 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящем доме в деревне Головино по адресу: улица Рябиновая, 3.

К месту ЧП были направлены 10 пожарных на трех спецмашинах. По прибытию на место сотрудники МЧС заметили, что из дома вырываются клубы дыма. В результате пожарные сформировали для разведки и тушения одно звено газодымозащитников, и вскоре пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.