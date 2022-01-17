В Киржачском районе ликвидирован пожар в частном жилом доме

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.44 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящем доме в деревне Головино по адресу: улица Рябиновая, 3.

К месту ЧП были направлены 10 пожарных на трех спецмашинах. По прибытию на место сотрудники МЧС заметили, что из дома вырываются клубы дыма. В результате пожарные сформировали для разведки и тушения одно звено газодымозащитников, и вскоре пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.