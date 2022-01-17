Жительница Кольчугино отсудила 157 тысяч рублей у косметолога

Жительница Кольчугино подала в суд на косметолога, у которого она делала лазерную эпиляцию в сентябре 2020 года. Стоимость одной процедуры - 3500 рублей. Женщина делала ее пять раз, отдав 17500 рублей.

После первого посещения на коже женщины образовалось непонятное пятно, о чем она предупредила косметолога, но торт не счел его опасным и продолжил процедуру. При каждом посещении пятно увеличивалось, в марте прошлого года женщина оьратилась к врачу. Во время осмотра выявили инфекционное заболевание и назначили лечение.

Как говорится на сайте Кольчугинского городского суда, женщину перед эпиляцией не предупредили о противопоказаниях, процедуры проводились без назначения врача и специальной подготовки.

Косметолог отрицала свою вину, отметив, что услуга лазерной эпиляции не оказывалась, а делался лишь шугаринг. Однако была переписка в мессенджере за день до процедуры, а на странице в инстаграме косметолога размещена реклама, прейскурант услуг, в том числе по лазерной эпиляции.

По заключению специалиста, лазерная эпиляция является стрессовым воздействием на кожу и снижает местный иммунитет, а при наличии противопоказаний может вызывать в зоне воздействия воспалительные заболевания, дерматиты, инфекцию и грибковые инфекции.

Поскольку услуга по лазерной эпиляции оказана ненадлежащего качества и повлекла причинение вреда здоровью, суд взыскал с косметолога стоимость оказанных услуг, расходы на лечение - 20 039,75 рублей, компенсацию морального вреда 10 тысяч, неустойку 17 500 рублей, штраф - 32 519,88 рублей, расходы на оплату услуг представителя - 35 тысяч, почтовые расходы 265,68 рублей, расходы на оплату заключения специалиста - 25 тысяч рублей. Всего 157 825 рублей.