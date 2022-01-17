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Происшествия17 января 2022 11:27

Житель Петушинского района совершил 11 краж

Мужчина говорит, что на вырученные деньги покупал алкоголь
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Петушинского района. Мужчина обвиняется в совершении одиннадцати преступлений по статье "кража", сообщает областное УМВД.

По версии следствия с марта по июнь прошлого года обвиняемый систематически похищал из сетевых магазинов Петушинского района различные товары, а также пять раз украл велосипеды и электроинструменты, принадлежащие местным жителям. Ущерб составил больше 60 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину, пояснив, что преступления совершал, чтобы приобрести на вырученные средства спиртное.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.