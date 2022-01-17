Больше 165 тысяч владимирцев сделали прививки от коронавируса

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 17 января первым компонентом вакцины привиты 165679 жителей областного центра. Вторым компонентом привились 159242 владимирца. Всего за время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 214302 комплекта доз вакцины.

Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230113 человек от общей численности взрослого населения города в 287641 человек). На 17 января во Владимире привиты 72% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (68,1%). В числе лидеров город Владимир и по вакцинации жителей старшего (60+) возраста. В областном центре привито 65,6% этой категории граждан (среднеобластной показатель — 59,5%).