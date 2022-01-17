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Здоровье17 января 2022 10:51

Больше 165 тысяч владимирцев сделали прививки от коронавируса

На 17 января во Владимире привиты 72% жителей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 17 января первым компонентом вакцины привиты 165679 жителей областного центра. Вторым компонентом привились 159242 владимирца. Всего за время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 214302 комплекта доз вакцины.

Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230113 человек от общей численности взрослого населения города в 287641 человек). На 17 января во Владимире привиты 72% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (68,1%). В числе лидеров город Владимир и по вакцинации жителей старшего (60+) возраста. В областном центре привито 65,6% этой категории граждан (среднеобластной показатель — 59,5%).