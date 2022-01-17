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Происшествия17 января 2022 9:04

Муромлянин лишился денег из-за потерянной банковской карты

Ее пропажу он заметил после прихода на телефон сообщений о списании средств
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце декабря минувшего года в полицию обратился 26-летний житель Мурома, который рассказал о том, что ему на телефон начали поступать смс о списании денег со счета. При проверке обнаружилось, что пластиковая карта пропала.

Полицейские вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 34-летний местный житель. Мужчина сознался в том, что чужую карту ему подарил приятель, который нашел ее на улице. Так как картой можно было расплачиваться бесконтактным способом, житель Мурома решил этим воспользоваться, и начал расплачиваться ею за покупки, в общей сумме потратив 5 тысяч рублей. После того, как карту заблокировали, он просто выбросил ее.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».