В Суздальском районе произошло столкновение четырех автомобилей

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 10.45 на 269 километре федеральной трассы Р-132 2Золотое кольцо» женщина 1965 года рождения, управлявшая внедорожником «Нива-Шевроле», не справилась с управлением, в результате чего выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Ниссан X-trail», которым управлял мужчина 1962 года рождения.

После удара «Ниссан» врезался в «ХендайАкцент» под управлением 21-летнего водителя, а тот ударил «Лексус», за рулем которого находился водитель 1986 года рождения.

В результате аварии у водителя «Ниссана» прибывшие на место врачи «скорой помощи» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб лба и сотрясение мозга — госпитализация ему не потребовалась. Вторым пострадавшим оказался пассажир «Хендай» 1995 года рождения, у которого диагностировали сотрясение мозга и ушиб головы, а также повреждение шейного отдела позвоночника — ему также оказали помощь на месте.

Третью пострадавшую — годовалую девочку из «Хендай» врачи увезли в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.