За сутки с улиц Владимира вывезли 5500 кубометров снега

Коммунальные службы Владимира продолжают устранять последствия снегопадов. Сегодня на улицах города работают 63 единицы техники и 55 рабочих ручной уборки.

Колонны комплексных дорожных машин — сегодня в общей сложности работают 18 КДМ - проводят патрульную снегоочистку основных городских дорог и их обработку антигололедными реагентами. Расчистку городских тротуаров от снега выполняют 9 тракторов. 13 самосвалов вывозят собранный снег на место временного складирования.

В областном центре организована круглосуточная уборка снега. За последние сутки в места временного складирования вывезено 5500 кубометров снега (278 рейсов большегрузных самосвалов).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 ежедневно, круглосуточно.