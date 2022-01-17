В Александровском районе в ДТП погибло двое детей

Прокуратура Владимирской области проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 января в Александровском районе,

Около 13.25 на 125 километре дороги н.п. Колокша - г.Кольчугино – г.Александров – н.п. Верхние Дворики (у поворота в деревню Конюхово) столкнулись «Крайслер» и «ГАЗ».

В ДТП пострадало 7 человек, из которых 3 человека погибли (в том числе 2 несовершеннолетних детей). Погибшие ехали в «Крайслере».

На место происшествия оперативно выезжал Александровский городской прокурор.

По результатам проверки, прокуратурой области, будет дана оценка деятельности уполномоченных органов по соблюдению требований безопасности дорожного движения, своевременности и полноты расчистки проезжей части, устранения наледи.