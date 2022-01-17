В Кольчугино суд не разрешил иностранцу въезжать в Россию из-за отсутствия лояльности к законам РФ

В Кольчугинском районном суде иностранцу отказали во въезде в страну, которого выслали за рубеж летом 2021 года.

Поводом для этого стало отсутствие "лояльности к правопорядку страны". Как сообщили в пресс-службе суда, иностранец, находясь на территории России, неоднократно был пойман на воровстве. "Лояльность к правопорядку страны пребывания, признание и соблюдение российских законов являются одними из основных критериев для определения возможности пребывания иностранного гражданина на территории России".

Так как этого не было, иностранцу не помогли даже положительная характеристика по месту отбывания наказания, наличие недвижимости и проживающей в России семьи, а также невозможность прибытия членов семьи на территорию иностранного государства. Кроме того, у мужчины оставалась непогашенная судимость. Поэтому суд и отказал во въезде на территорию России.