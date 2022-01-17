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Общество17 января 2022 6:13

В Вязниках предприятие задолжало рабочим больше 250 тысяч рублей

Директора оштрафовали на 10 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Как сообщает областная прокуратура, 17 сотрудникам МУСП "Ритуал" за октябрь 2021 года своевременно не выплачивалась часть заработной платы, общая задолженность составила более 250 тысяч рублей.

В отношении юридического лица и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Директора учреждения оштрафовали на 1 0 тысяч рублей, вынесено предупреждение.

Также прокуратурой в адрес руководства предприятия внесено представление, которое удовлетворено, задолженность погашена, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.