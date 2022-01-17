В Вязниках предприятие задолжало рабочим больше 250 тысяч рублей

Как сообщает областная прокуратура, 17 сотрудникам МУСП "Ритуал" за октябрь 2021 года своевременно не выплачивалась часть заработной платы, общая задолженность составила более 250 тысяч рублей.

В отношении юридического лица и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Директора учреждения оштрафовали на 1 0 тысяч рублей, вынесено предупреждение.

Также прокуратурой в адрес руководства предприятия внесено представление, которое удовлетворено, задолженность погашена, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.