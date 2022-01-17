На пожаре в Собинке эвакуировали 6 человек

17 января в 3.51 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Собинка, ул. Гагарина, д. 15. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений был виден дым с балкона 2 этажа 5-этажного дома. Пожарные не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метра. Сгорело имущество на балконе.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 6 человек. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.