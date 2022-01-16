Во Владимирской области еще восемь человек умерли от коронавируса

Во Владимирской области лабораторно подтверждено 207 новых случаев заболевания Covid-19. Всего во Владимирской области зарегистрировано 84072 случая заболевания.

В больницах региона действуют 1402 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 60,6 процента из них занято (850), свободны 553 койки.

76340 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 317 человек. За период наблюдения в области отмечено 3007 летальных случаев (+8 за сутки)

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошёл 595521 житель региона, второй – 573086.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.