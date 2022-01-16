Житель Юрье-Польского попался с поддельными правами

В конце декабря прошлого года при несении службы инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району остановили автомобиль, за рулем которого находился 23- летний местный житель.

Как сообщает областное УМВД, предоставленное молодым человеком водительское удостоверение вызвало у сотрудников полиции сомнение в подлинности. При проверке по базам данных было установлено, что удостоверение с таким номером выдано другому человеку. Документ был изъят и направлен на экспертизу. По результатам проведенной экспертизы документ признан поддельным. Его он купил через интернет.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до одного года.