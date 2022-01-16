В центре Владимира горело кафе

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

16 января в 7.30 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в кафе по адресу: г. Владимир, ул. Девическая, д. 7.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений из кафе валил дым. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара.

Пожарные не дали огню распространиться по зданию, и ликвидировали горение на площади 2 квадратных метра. Сгорело имущество и внутренняя отделка в помещении кафе. Погибших и пострадавших нет.

На пожар выезжали 6 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.