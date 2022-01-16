В Александрове мужчина украл из магазина алкоголь и продукты

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Александровскому району задержали подозреваемого в совершении кражи из магазина, находящегося в районном центре, сообщает областное УМВД.

Установлено, что 57-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, взломал входную дверь и проник в помещение торговой точки, откуда похитил алкоголь и прочую продукцию. Распорядиться похищенным злоумышленник не успел, так как был задержан полицейскими.

Свою вину он признал и возместил причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".