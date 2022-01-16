Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 января 2022 11:44

В Александрове мужчина украл из магазина алкоголь и продукты

Возбуждено уголовное дело
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Александровскому району задержали подозреваемого в совершении кражи из магазина, находящегося в районном центре, сообщает областное УМВД.

Установлено, что 57-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, взломал входную дверь и проник в помещение торговой точки, откуда похитил алкоголь и прочую продукцию. Распорядиться похищенным злоумышленник не успел, так как был задержан полицейскими.

Свою вину он признал и возместил причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".