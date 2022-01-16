Во Владимирской области расчистили 2,1 гектара просек линий электропередачи

За минувшие сутки в регионе расчищено 2,1 гектара просек, в том числе в Александровском районе – 0,1 га, в Вязниковском районе – 0,1 га, в Гороховецком районе – 0,1 га, в Гусь-Хрустальном районе – 0,3 га, в Камешковском районе – 0,1 га, в Киржачском районе – 0,1 га, в Ковровском районе – 0,2 га, в Кольчугинском районе – 0,1 га, в Меленковском районе – 0,1 га, в Муромском районе – 0,1 га, в Петушинском районе – 0,1 га, в Селивановском районе – 0,3 га, в Собинском районе – 0,1 га, в Судогодском районе – 0,1 га, в Суздальском районе – 0,1 га, в Юрьев-Польском районе – 0,1 га.

На утро 16 января перебои с электроснабжением в населённых пунктах региона не фиксировались.

Все мероприятия контролируются руководством «Владимирэнерго» и оперативным штабом в круглосуточном режиме. В производственных подразделениях компании также организована круглосуточная работа.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.