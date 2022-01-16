Во Владимирской области 16 января коронавирус подтвержден у 207 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 16 января лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

55 случаев во Владимире, 24 - в Муромском, 22 - в Ковровском, 17 - в Вязниковском районах. 13 заболевших в Гусь-Хрустальном, 12 - в Кольчугинском, 11 - в Киржачском, 10 - в Юрьев-Польском, 9 - в Александровском, 6 - в Петушинском, по 5 - в Гороховецком и Суздальском районах, 4 - в Собинском, Камешковском и Меленковском районах, 3 - в Радужном, 2 - в Судогодском и 1 - в Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 84 072 случая заболевания (19800 сл. в г. Владимире, 9411 сл. в Муромском, 8058 сл. в Ковровском, 4032 сл. в Петушинском, 3698 сл. в Кольчугинском, 4554 сл. в Александровском, 3469 сл. в Юрьев-Польском, 9333 сл. в Гусь-Хрустальном, 1095 сл. в Судогодском, 2605 сл. в Собинском, 860 сл. в г. Радужный, 2819 сл. в Киржачском, 1798 сл. в Камешковском, 1900 сл. в Гороховецком, 2123 сл. в Меленковском, 3589 сл. в Вязниковском, 3455 сл. в Суздальском, 1473 сл. в Селивановском).

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