За прошлый год во Владимирской области благоустроили 150 дворов и 65 общественных пространств

Вместо запланированных 54 объектов (20 дворов и 34 общественных пространств) благоустроено 206 территорий (56 общественных и 150 дворовых территорий).

Больше всего дворов благоустроили в областном центре − 47, в Гусь-Хрустальном − 20, в Кольчугино − 17, в Коврове – 13.

В крупных городах региона на благоустройство парков разработаны масштабные проекты, которые реализуются этапами на протяжении нескольких лет. Так, во Владимире в ушедшем году завершён 2-й этап благоустройства парка «Добросельский», в Коврове – выполнен 4-й этап благоустройства Парка экскаваторостроителей, в Александрове – 2-й этап благоустройства Парка культуры и отдыха им. 200-летия города, в Карабаново − 2-й этап благоустройства Парка культуры и отдыха по ул. Мира, в Красной Горбатке − 4-й этап благоустройства парка «Землянина», в Лакинске − 2-й этап благоустройства парка городского дома культуры.

Три проекта, выполненных в прошлом году, были направлены в Минстрой России для включения в реестр лучших практик по благоустройству: это зона отдыха «Кукушкин пруд» в Коврове, «Сквер Родителям» в Вязниках и проект благоустройства площади Ленина в Киржаче.

В феврале этого года начнётся голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году. Оно будет проходить онлайн на федеральной платформе.

На реализацию федерального проекта планируется направить 480,3 млн рублей. На эти средства планируется благоустроить 67 объектов: 35 дворов и 32 общественных пространства в 31 муниципальном образовании.