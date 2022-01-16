В Ковровском районе горел грузовик

16 января в 2.27 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля в Ковровском районе, с. Павловское, ул. Шоссейная у д. 1А.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия горел автомобиль. Пожарные не дали распространиться огню по всему автомобилю и ликвидировали пожар на площади 14 квадратных метров. Сгорела кабина и часть кузова. Погибших и пострадавших нет.

На пожар выезжали муниципальный пожарный пост 1 единица техники, 2 человека личного состава и войсковая часть 55443 1 единица техники 4 человека. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.