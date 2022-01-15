Прокуратура наказала ЦУГД за плохую уборку города Владимира от снега

Владимирская прокуратура заинтересовалась, почему в областном центре так плохо с уборкой города от снега. И оказалось, что многое связано с тем, что у компании, отвечающей за уборку более 30 машин находятся в неисправном состоянии.

"Из 99 единиц техники, эксплуатируемой ответственными службами для уборки города, 26 не могли использоваться по назначению по причине поломок, 6 из 8 погрузчиков находились в неисправном состоянии, часть транспортных средств требует капитального ремонта", сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как результат, прокуратура города Владимира выявила следующие нарушения: "заснеженность основных улиц города, наличие на них наледи, заужение проезжей части, непроведение расчистки остановочных пунктов, наличие снежных валов вблизи пешеходных переходов". 12 января в отношении директора МКУ «Центр управления городскими дорогами» возбуждено дело об административном правонарушении.

Всего в январе 2022 года по области прокуратура возбудила по плохой уборке региона от снега 273 дела об административных правонарушениях.