В забеге Дедов Морозов во Владимире приняли участие 500 человек

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15 января во Владимире прошел 11-й по счету забег Дедов Морозов и Снегурочек. На старт вышли около 500 участников разного возраста и уровня спортивной подготовки. Дистанцию в 600 метров от Золотых ворот до Соборной площади участники преодолевали в одиночку и семьями, дружескими компаниями и с домашними питомцами. Каждый участник забега получил памятный сертификат, а победители – призы и подарки.

1 место в номинации «Самый быстрый Дед Мороз» занял Александр Орлов. «Серебро» - у Никиты Бутакова. 3 место завоевал Николай Казаков. Первой в номинации «Самая быстрая Снегурочка» стала Анна Седых. Второе место — у Полины Бутаковой. «Бронза» досталась Елизавете Растегаевой.

В номинации «Самый опытный Дед Мороз» победителями стали Анатолий Иванович Митрофанов и Виктор Павлович Бубнов. Победа в номинациях «Самый нарядный Дед Мороз» и «Самая нарядная Снегурочка» присуждена Андрею Кириллову и Юлии Моисеевой.

«Самым юным Дедом Морозом» и «Самой юной Снегурочкой» стали Александр Петров и Диана Васильева. В номинации «Самая Снежная семья» победили семьи Некросовых, Титирятник и Миллер. А специальный приз в этой номинации получила семья Царегородцевых.