В Судогодском районе 16 населенных пунктов имеют перебои с электроснабжением

Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, что на утро 15 января перебои с электроснабжением фиксировались в 24 населённых пунктах региона: 2 – в Вязниковском районе, по 3 – в Гусь-Хрустальном и Киржачском районах, 16 – в Судогодском районе. Над ликвидацией аварийных отключений трудятся 7 бригад "Владимирэнерго".

Чтобы решить проблемы с регулярными отключениями света, в области уже несколько недель ведутся профилактические работы по расчистке просек в районе пролегания воздушных линий электропередач мощностью 6-10 кВ.

За минувшие сутки, по состоянию на 9.00 15 января, в регионе расчищено 2,5 гектара просек, в том числе в Александровском районе − 0,1 га, в Вязниковском районе − 0,3 га, в Гороховецком районе − 0,1 га, в Гусь-Хрустальном районе – 0,4 га, в Камешковском районе − 0,1 га, в Киржачском районе − 0,1 га, в Ковровском районе – 0,2 га, в Кольчугинском районе − 0,1 га, в Меленковском районе − 0,1 га, в Муромском районе – 0,1 га, в Петушинском районе − 0,1 га, в Селивановском районе – 0,4 га, в Собинском районе – 0,1 га, в Судогодском районе − 0,1 га, в Суздальском районе − 0,1 га, в Юрьев-Польском районе − 0,1 га.