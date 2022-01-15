В Заксобрание Владимирской области внесли предложение не согласовывать вице-губернаторов

В Законодательное собрание Владимирской области внесен законопроект, предполагающий отмену процедуры согласования вице-губернаторов 33 региона через ЗС, сообщает издание "Чеснок". Автором законопроекта выступил лидер фракции КПРФ в Заксобрании Антон Сидорко.

Коммунисты предполагают, что в законопроекте нет смысла, и он лишь ограничивает исполнительную власть в регионе. Напомним, что данный формат взаимоотношений между ЗС и областной администрацией установился осенью 2018 года, когда выборы губернатора выиграл представитель ЛДПР Владимир Сипягин. После этого депутаты ЗС неоднократно не согласовывали кандидатуры на посты заместителей, предложенные Сипягиным.

Кстати, и сейчас у Александра Авдеева только один заместитель не имеет приставки врио - Вячеслав кузин, отвечающий за финансовую политику, все остальные (Боцан-Харченко, Елянюшкин, Ремига) работают как временно исполняющие обязанности вице-губернаторов.