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Здоровье15 января 2022 7:32

Во Владимирской области 15 января 2022 года коронавирусом заболели 187 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 января 2022 года лабораторно подтверждено 187 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 48 сл. в г. Владимире, 22 сл. в Муромском, 20 сл. в Ковровском, 14 сл. в Кольчугинском, 14 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Александровском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Киржачском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Суздальском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Петушинском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 865 случаев заболевания (19745 сл. в г. Владимире, 9387 сл. в Муромском, 8036 сл. в Ковровском, 4026 сл. в Петушинском, 3686 сл. в Кольчугинском, 4545 сл. в Александровском, 3459 сл. в Юрьев-Польском, 9320 сл. в Гусь-Хрустальном, 1093 сл. в Судогодском, 2601 сл. в Собинском, 857 сл. в г. Радужный, 2808 сл. в Киржачском, 1794 сл. в Камешковском, 1895 сл. в Гороховецком,2119 сл. в Меленковском, 3572 сл. в Вязниковском, 3450 сл. в Суздальском, 1472 сл. в Селивановском).