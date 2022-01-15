Во Владимирской области 15 января 2022 года коронавирусом заболели 187 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 января 2022 года лабораторно подтверждено 187 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 48 сл. в г. Владимире, 22 сл. в Муромском, 20 сл. в Ковровском, 14 сл. в Кольчугинском, 14 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Александровском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Киржачском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Суздальском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Петушинском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 865 случаев заболевания (19745 сл. в г. Владимире, 9387 сл. в Муромском, 8036 сл. в Ковровском, 4026 сл. в Петушинском, 3686 сл. в Кольчугинском, 4545 сл. в Александровском, 3459 сл. в Юрьев-Польском, 9320 сл. в Гусь-Хрустальном, 1093 сл. в Судогодском, 2601 сл. в Собинском, 857 сл. в г. Радужный, 2808 сл. в Киржачском, 1794 сл. в Камешковском, 1895 сл. в Гороховецком,2119 сл. в Меленковском, 3572 сл. в Вязниковском, 3450 сл. в Суздальском, 1472 сл. в Селивановском).