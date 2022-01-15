Во Владимирской области начали прививать иностранцев от коронавируса

В Областном кожно-венерологическом диспансере стала доступна услуга вакцинации от новой коронавирусной инфекции иностранных граждан и лиц без гражданства на платной основе, сообщили в администрации Владимирской области. Сделать прививку можно будет за полторы тысячи рублей.

Вакцинация проводится по адресу: Владимир, улица Большая Нижегородская, 63а, кабинет №14. Телефон: 8(4922)32-50-19, 77-34-66 (доб. 2). При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС (если имеется). Оплата производится как наличными деньгами, так и по безналу. Расчёты между юридическими лицами производятся в безналичном порядке по договору.

Возможен выезд на предприятие мобильной медицинской бригады. Для этого руководителям организации необходимо заранее предоставить в медицинское учреждение список иностранных граждан, нуждающихся в вакцинации.