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Происшествия15 января 2022 5:46

На трассе "Владимир-Муром-Арзамас" столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Одного из пассажиров пришлось деблокировать силами МЧС
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

14 января в районе 17 часов произошло ДТП в Судогодском районе. На 39 километре трассы "Владимир-Муром-Арзамас" столкнулись две машины.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, в результате ДТП пострадали несколько человек. Одного из них представителям службы спасения пришлось извлекать из сильно покореженного автомобиля, а потом перевезти в больницу.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 9 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники. Также на месте работали сотрудники ГИБДД и скорой.