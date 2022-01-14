Владимирские прокуроры отметили 300-летие образования своего ведомства

Ровно три сотни лет назад – 12 января 1722 года, российский император Петр I своим Именным Высочайшим Указом учредил прокуратуру – ведомство, которому надлежало надзирать за законностью. С тех пор и по сей день прокуроры продолжают заниматься именно этими обязанностями.

В торжественном мероприятии приняли участие вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига, главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полпреда Президента России в ЦФО Сергей Мамеев, глава Владимира Андрей Шохин, представитель Владимирской епархии протоиерей Сергей Фестинатов, руководители силовых ведомств региона и другие.

Сперва собравшимся показали фильм о работе прокуратуры, после чего исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Анатолий Дрок выступил с приветственным словом. Затем состоялась церемония награждения. Награды – от почетных грамот до внеочередных званий и медалей получил ряд сотрудников районных и городских прокуратур, а также самого областного надзорного ведомства. Также среди награжденных были ветераны прокуратуры. Всего были награждены 35 действующих сотрудников и три ветерана. Кстати, сам Анатолий Дрок ранее получил в награду именное оружие.

После торжественной части состоялся праздничный концерт.